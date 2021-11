मोहम्मद शमी की 3 गेंदों पर 3 विकेट, लेकिन नहीं हो पाई हैट्रिक, जानिए पूरी वजह

दुबई: भारत ने अपने टी20 वर्ल्ड कप में चौथे मैच में स्कॉटलैंड को 8 विकेट से धमाकेदार अंदाज में हरा दिया है. जिससे भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद जिंदा हैं. टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने इस मैच में कमाल का खेल दिखाया. टीम ने कसी हुई गेंदबाजी की. 17वें ओवर में शमी की तीन गेंदों पर 3 विकेट गिरे लेकिन वो अपनी हैट्रिक पूरी नहीं कर पाए. आइए जानते हैं क्या रही ऐसी वजह.

भारत ने तूफानी अंदाज में स्कॉटलैंड को हराया

टी20 वर्ल्ड कर 2021 में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पहली बार टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. भारतीय गेंदबाजों ने स्कॉटलैंड टीम को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया.टीम ने स्कॉटलैंड को सिर्फ 85 रनों पर ही ढेर कर दिया. स्कॉटलैंड टीम की कोई भी बड़ी पार्टनरशिप भारतीय गेंदबाजों ने पनपने नहीं दी. जसप्रीत बुमराह को 2, मोम्महद शमी को 3 और आर. अश्विन को 1 विकेट मिला. वरुण चक्रवर्ती को कोई भी विकेट नहीं मिला लेकिन उन्होंने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की. वरुण ने बढ़िया प्रदर्शन कर विराट कोहली के पहले गेंदबाजी के फैसले को सही साबित किया.

Shami with a brilliant yorker gets MacLeod. #T20WorldCup | #INDvSCO | https://t.co/nlqBbYrz37 pic.twitter.com/2N8fh8K2LP

मोहम्मद शमी ने किया 17वां ओवर

भारत के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भारतीय पारी का 17वां ओवर किया. इस ओवर में शमी ने स्कॉटलैंड टीम के बैटिंग ऑर्डर की रीढ़ ही तोड़ दी.17वें ओवर में पहली तीन गेंदों पर स्कॉटलैंड के तीन विकेट गिर गए. पहली गेंद पर कैलम मैकलियोड 16 रन बनाकर बोल्ड आउट हो गए. इसके बाद अगली बॉल पर सफयान शरीफ(0) को ईशान किशन ने रन आउट कर दिया. फिर अगली गेंद पर इवांस भी खाता खोले बगैर शमी की गेंद पर बोल्ड हो गए. इस ओवर में शमी को 2 विकेट मिले. शमी की दूसरी गेंद पर अगर ईशान किशन सफयान को रन आउट न करते तो शमी की हैट्रिक हो सकती थी. इस तरह शमी की हैट्रिक नहीं हो पाई.

Scotland are all out for 85

An excellent performance from the Indian bowlers #T20WorldCup | #INDvSCO | https://t.co/nlqBbYrz37 pic.twitter.com/A7ACgN0UCi

— T20 World Cup (@T20WorldCup) November 5, 2021