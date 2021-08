BCCI की धमकी से डरे Monty Panesar, Kashmir Premier League से लिया नाम वापस

नई दिल्ली: इंग्लैंड (England) के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर (Monty Panesar) दूसरे ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने बीसीसीआई (BCCI) की धमकी के बाद पाकिस्तान (Pakistan) के कश्मीर प्रीमियर लीग (KPL) से अपना नाम वापस ले लिया है.

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के पूर्व क्रिकेटर हर्शल गिब्स (Herschelle Gibbs) भी बीसीसीआई (BCCI) की चेतावनी के बाद कश्मीर प्रीमियर लीग (Kashmir Premier League) से हट चुके हैं.



इस बात को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) काफी खफा है उसने अपने आधिकारिक बयान में बीसीसीआई (BCCI) को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो इस मुद्दे को आईसीसी (ICC) के सामने उठाएगा.



मोंटी पनेसर (Monty Panesar) ने आगे कहा, 'चूंकि मैंने स्पोर्ट्स मीडिया में अपना करियर शुरू अभी शुरू किया है और मैं भारत में काम करना चाहता हूं, ऐसे में बेहतर होगा कि मैं कश्मीर प्रीमियर लीग में न खेलूं. मैं क्रिकेट और राजनीति के बीच में नहीं आना चाहता.'

Former England cricketer @MontyPanesar pulls out of Kashmir Premier League after threats from the #BCCI and in order to stay eligible to work in India in the future.

Extremely sad to know about this. A sportsman should be free to play and work anywhere!#KPL2021 pic.twitter.com/zOvQZ8uruT

— Farid Khan (@NotFareed) August 1, 2021