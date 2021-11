IPL 2022 Mega Auction: Preity Zinta के इस पसंदीदा खिलाड़ी पर MS Dhoni की पैनी नजर, CSK में होगी एंट्री!

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन (IPL 2022 Mega Auction) की तारीखों का फिलहाल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी फ्रेंचाइजियों ने इसकी तैयारियां काफी पहले से शुरू कर दी है. टीम के कप्तानों और मालिकों ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट भी जरूर किया होगा जिन्हें वो अपने कैंप में शामिल करना चाहते हैं.

आईपीएल (IPL) की मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) टीम अगले साल अपना खिताब बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी, इसके लिए उन्हें कई 'मैच विनर्स' की जरूरत है. 'येलो आर्मी' (Yellow Army) के कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) भी प्लेयर्स की तलाश में जुट गए हैं, इसका सबूत सोमवार को मिला.

यह भी पढ़ें- क्रिकेट की इन 6 जोड़ियों ने एक साथ किया इंटरनेशनल डेब्यू, 2 ने भारत को दिलाया वर्ल्ड कप

चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) ने 22 नवंबर 2021 को एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें एमएस धोनी (MS Dhoni) बेहद गौर से सैय्यद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali T20 Trophy) का फाइनल देखते हुए नजर आए. ये मैच तमिलनाडु (Tamil Nadu) और कर्नाटक (Karnataka) के बीच खेला जा रहा था.

Fini ing off in sty7e! #SyedMushtaqAliTrophy #WhistlePodu pic.twitter.com/QeuLPrJ9Mh

इस तस्वीर में एमएस धोनी (MS Dhoni) जिस प्लेयर की बल्लेबाजी देख रहे हैं, उनका नाम है शाहरुख खान (Shahrukh Khan). 26 साल के इस धाकड़ बल्लेबाज ने मैच के दौरान 15 गेंदों में 220.00 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट से धुआंधार 33 रन बनाए और तमिलनाडु (Tamil Nadu) को सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का चैंपियन बना दिया. इस दौरान शाहरुख ने 1 चौका और 3 छक्के जड़े.



शाहरूख खान (Shahrukh Khan) फिलहाल प्रीति जिंटा (Preity Zinta) की टीम पंजाब किंग्स (Punjab Kings) का हिस्सा हैं जिन्हें इसी साल आईपीएल नीलामी के दौरान 5.25 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. ऑक्शन के वक्त जब प्रीति ने क्रिकेटर शाहरुख को खरीद लिया, तब उसी वक्त उन्होंने केकेआर (KKR) की टेबल की तरफ देखकर आर्यन खान (Aryan Khan) को कहा था कि 'हमें शाहरुख मिल गया.' तभी से पंजाब का ये बल्लेबाज सुर्खियों में बना रहा.

When you get a certain "Shahrukh Khan" in your side @PunjabKingsIPL @Vivo_India #IPLAuction pic.twitter.com/z4te9w2EIZ

— IndianPremierLeague (@IPL) February 18, 2021