WATCH: रेसिंग बाइक से ली स्टेडियम में धांसू एंट्री, धोनी का ऐसा कूल अंदाज नहीं देखा होगा...

MS Dhoni Viral Video: महेंद्र सिंह धोनी, ये नाम ही अपने आप में काफी है. करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को जश्न के कई मौके देने वाले इस पूर्व भारतीय कप्तान के फैंस दुनियाभर में हैं. यही कारण है कि अपने पसंदीदा क्रिकेटर की एक झलक पाने को वे भी बेताब रहते हैं. धोनी के फोटो-वीडियो अकसर वायरल होते हैं. अब ऐसा ही एक वीडियो रांची का है, जिसमें इस महान विकेटकीपर बल्लेबाज का 'कूल' अंदाज दिख रहा है. यह वीडियो उनके जेएससीए स्टेडियम में एंट्री के दौरान का है.

धांसू एंट्री और दिल भी जीता

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल अपने घर रांची में हैं. उनका एक वीडियो रांची के जेएससीए स्टेडियम का वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उनकी धांसू एंट्री दिख रही है कि वह कैसे एक बॉलीवुड हीरो की तरह स्टेडियम में एंट्री लेते हैं. इस बीच उन्होंने दिल भी जीता. जैसे ही वह स्टेडियम के गेट तक पहुंचते हैं तो गेट पर उपस्थित सिक्योरिटी गार्ड उन्हें सलाम करता है. तभी धोनी भी उन्हें सलाम करते हैं और अंदर चले जाते हैं.

MS Dhoni salutes the security guard even before the guard salutes him! My idol @msdhoni pic.twitter.com/BbnFbumeHi

