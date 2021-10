Neeraj Chopra को इस IPL टीम ने करोड़ों में तौला, 'गोल्डन ब्वॉय' को दी खास जर्सी

नई दिल्ली: 3 बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) ने टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) के गोल्ड मेडल (Gold Medal Winner) विनर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) को उनकी एतिहासिक उपलब्धि के लिए रविवार को एक करोड़ रुपये का चेक देकर सम्मानित किया.

जैवलिन थ्रो (Javelin Throw) प्लेयर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) को चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड (Chennai Super Kings Cricket Ltd.) की तरफ से यहां एक करोड़ रुपये का चैक सौंपा गया.

फ्रेंचाइजी की प्रेस रिलीज के मुताबित सीएसके ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में उन्हें 8758 नंबर (तोक्यो में 87.58 मीटर के गोल्ड मेडल की कोशिश के आधार पर) की जर्सी भी सौंपी.चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के सिर्फ दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं.

The one with the Golden boy @Neeraj_chopra1 ! Super happy to hand our to the arms that made us proud!

