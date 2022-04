सचिन का 24 साल पुराना रिकॉर्ड एक झटके में टूटा, इस खिलाड़ी ने किया ये बड़ा कारनामा

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला गया. इस मैच में न्यूजीलैंड ने बेहद खराब शुरुआत से उबरने के बाद दूसरे वनडे में नीदरलैंड्स को 118 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. न्यूजीलैंड की जीत के हीरो टीम के कप्तान टॉम लैथम रहे. टॉम लैथम ने टीम को मुकाबला जिताया और अपने खास दिन पर अपने नाम खास रिकॉर्ड भी दर्ज किया है.

टॉम लैथम का बतौर कप्तान वनडे में अब तक शानदार प्रदर्शन रहा है. टॉम लैथम वनडे क्रिकेट के इतिहास में पांचवें ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने वनडे में अपने बर्थडे पर शतक जमाया है. टॉम लैथम ने इस मैच में 140 रन बनाकर नॉटआउट रहे. लैथम ने 123 गेंदों पर 10 चौके और पांच छक्के की मदद से 140 रनों की नाबाद पारी खेली. केन विलियमसन इस सीरीज का हिस्सा नहीं है जिस वजह न्यूजीलैंड टीम की कमान टॉम लाथम को सौंपी गई है.

टॉम लैथम ने ये शतकीय पारी अपने 30वें जन्मदिन पर खेली है. इसके साथ ही टॉम ने अपने बर्थडे पर सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज था, सचिन तेंदुलकर ने 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 25वें बर्थडे पर 134 रनों की शतकीय पारी खेली थी. रॉस टेलर भी यह कारनामा कर चुके हैं, रॉस टेलर ने 2011 में 131 रन बनाए थे. सनथ जयसूर्या और विनोद कांबली भी अपने जन्मदिन पर शतकीय पारी खेल चुके हैं.

Men's ODI centuries scored on birthday:

Tom Latham 140 vs Netherlands, 30 years 0 days

Sachin Tendulkar 134 vs Australia, 25y 0d

Ross Taylor 131 vs Pakistan, 27y 0d

Sanath Jayasuriya 130 vs Bangladesh, 39y 0d

Vinod Kambli 100 vs England, 21y 0d pic.twitter.com/iIfvd7ZFEs

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 2, 2022