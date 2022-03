KKR के इस धाकड़ गेंदबाज ने अचानक रचाई शादी, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैंस को चौंकाया

नई दिल्ली: 26 मार्च से आईपीएल 2022 की शुरुआत होने जा रही है. इस सीजन का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच खेला जाएगा. इस मैच से पहले आईपीएल के फैंस के लिए एक बड़ी खबर आई है. सीजन 15 की शुरुआत से पहले ही कोलकाता नाइट राइडर्स के एक धाकड़ गेंदबाज ने अचानक शादी रचाकर अपने फैंस को चौंकाया दिया है. उन्होंने अपने फैंस को यह खबर सोशल मीडिया के जरिए दी है. लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि वो पहले लीग मैच से अपनी टीम के लिए उपलब्ध हो पाते हैं या नहीं.

न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज टिम साउदी रविवार को अपनी लॉन्ग टाइम गर्ल फ्रेंड ब्राया के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीर साझा करते हुए शादी का ऐलान किया है. दोनों लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और 2019 में दोनों ने सगाई की थी. टिम साउदी ने अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, 'फॉरएवर'. उनकी तस्वीर को देखकर यही लगता है कि यह शादी कैथलिक रीति रिवाज से हुई है. टिम साउथी की ओर से शेयर की गई इस पोस्ट पर उनकी फ्रैंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी रिएक्ट किया और बधाई देते हुए लिखा कि जल्द मिलेंगे.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी दी बधाई

Congratulations Tim & Brya

See you soon pic.twitter.com/kb96Q7nz0m

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 20, 2022