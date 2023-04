World Cup 2023: वर्ल्ड कप से पहले ICC ने बदल दिया ये बड़ा नियम, अब डीआरएस लेना नामुमकिन!

DRS not to use in Cricket World Cup Qualifiers 2023: आईसीसी(इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) ने वर्ल्ड कप 2023 से पहले बड़ा फैसला सुनाते हुए एक नियम बदल दिया है. इसका मतलब अब टीमें इस नियम को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी. इस बार वनडे वर्ल्ड कप भारत में अक्टूबर-नवंबर में होना है. साल 2011 से यह पहला मौका है जब भारत को वर्ल्ड कप की मेजबानी करने का मौका मिला है. ऐसे में टीम इंडिया के पास एक बार फिर 2011 की तरह ही अपने घर में वर्ल्ड कप जीतने का सुनहरा मौका है.

अब ये नियम इस्तेमाल करना होगा नामुमकिन! वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन अक्टूबर-नवंबर में होगा. इससे पहल जून-जुलाई में वर्ल्ड कप का क्वालिफिकेशन राउंड खेला जाना है, जिसमें 10 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं. क्रिकट्रैकर की रिपोर्ट के मुताबिक क्वालिफिकेशन राउंड में टीमें डीआरएस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी. इसके साथ ही अब रनआउट का फैसला तीसरे अंपायर द्वारा किया जाएगा. इसको लेकर आईसीसी ने भी मुहर लगा दी है. वर्ल्ड कप से पहले जिम्बाब्वे में 2023 वनडे विश्व कप क्वालीफाइंग राउंड खेला जाना है. यह जून और जुलाई में खेला जाएगा. इन टीमों के लिए बदला नियम वनडे वर्ल्ड कप क्वालीफाइंग राउंड 2023 18 जून से 9 जुलाई तक 10 टीमों के बीच खेला जाएगा. इसकी मेजबानी जिम्बाब्वे क्रिकेट करेगा. पांच टीमें जो वर्ल्ड कप सुपर लीग अंक तालिका में सबसे नीचे रहीं. नीदरलैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और आयरलैंड या दक्षिण अफ्रीका(कोई एक) इसका हिस्सा होंगी. आईसीसी के विश्व कप क्रिकेट लीग 2 में नेपाल, ओमान और स्कॉटलैंड शीर्ष तीन टीमें थीं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात क्वालीफायर प्लेऑफ में शीर्ष दो टीमों के रूप में शमिल हैं. अब ये सभी टीमें डीआरएस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी. 2011 की यादें होंगी ताजा? बता दें, कि साल 2011 में भारत में ही वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था. इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया था. 1983 के बाद यह पहला मौका था जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था. उस समय टीम के कप्तान धोनी ने विजयी छक्का लगाकर टीम को वर्ल्ड कप जिताया था. ऐसे में अब एक बार फिर टीम के पास अपने घर में वर्ल्ड कप जीतने का अच्छा मौका है.