NZ vs SL: बल्लेबाज क्रीज से बाहर और फील्डर ने किया रन आउट, फिर भी नहीं माना अंपायर; 'नाइंसाफी' देख हिल जाएगा दिमाग!

वाकये से हिल जाएगा दिमाग

ऑकलैंड के ईडन पार्क मैदान पर श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच शनिवार को खेला गया. इसी मैच के दौरान ऐसा वाकया हुआ, जिसे देखकर क्रिकेट फैंस का दिमाग हिल जाएगा. मुकाबले में श्रीलंकाई टीम की बल्लेबाजी के दौरान चमिका करुणारत्ने रन आउट हो गए थे लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट करार नहीं दिया. इसकी वजह जानकर आप भी हैरानी से अपना माथा पकड़ लेंगे.

बल्लेबाज को इस वजह से मिला जीवनदान

जिस वाकये का जिक्र हो रहा है, वो श्रीलंका की पारी के 18वें ओवर में हुआ. ये ओवर ब्लेयर टिकनर कर रहे थे. उनके इसी ओवर की चौथी गेंद पर चमिका करुणारत्ने ने मिड ऑन की तरफ शॉट खेला और दूसरा रन लेने के लिए दौड़ पड़े. फील्डर ने नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ थ्रो किया. करुणारत्ने ने क्रीज पर पहुंचने के लिए छलांग लगाई लेकिन, तब तक टिकनर ने बेल्स उड़ा दिए थे. करुणारत्ने क्रीज से बाहर ही रह गए लेकिन असल ड्रामा इसके बाद शुरू हुआ. दरअसल, बेल्स की लाइट नहीं जली थीं. इस वजह से अंपायर ने करुणारत्ने को आउट करार नहीं दिया.

Quiet unfortunate and hilarious incident ,, Bail dead battery save Chamika Karunaratne , he was clearly short of the crease but given Not Out, #NZvsSL #NZvSL #SLvsNZ pic.twitter.com/Cbgcx0RODW

— Shakeel Khan Khattak (@ShakeelktkKhan) March 25, 2023