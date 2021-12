Shoaib Akhtar पर टूटा गम का पहाड़, परिवार के सबसे करीब शख्स का हुआ इंतकाल

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने की मां हमीदा अवान (Hameeda Awan) का शनिवार देर रात निधन हो गया. इसकी जानकारी शोएब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है

शोएब अख्तर पर टूटा गम का पहाड़

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंदबाजों में से एक माने जाने वाले शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने ट्विटर पर लिखा, 'मेरी मां मेरी सब कुछ है, अल्लाह ताला की मर्जी से वो जन्नत की तरफ रुख्सत हो गईं, जनाजे की नमाज इस्लामाबाद (Islamabad) के सेक्टर एच-8 में अस्र की नमाज के बाद होगी.'

میری والدہ محترمہ رضائے الٰہی سے وفات پا گئ ہیں - انا للہ وانا الیہ راجعون۔

نماز جنازہ H-8 میں بعد نماز عصر ادا کی جائے گی۔ My mother, my everything, with the will of Allah taala, has left for heavenly abode.

Namaz e janaza will be in H-8 after Asar Prayers. — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) December 25, 2021

कई क्रिकेटर्स ने जताया अफसोस

इस खबर के बाद टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) सहित क्रिकेट जगत के कई दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया. हरभजन ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है. भज्जी पाकिस्तान के इस पूर्व क्रिकेटर के अच्छे दोस्त हैं.

हरभजन ने शोएब भाई को दिया सहारा

भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए ट्विटर पर लिखा, 'इस मुश्किल वक्त के दौरान मेरी आपके साथ पूरी संवेदनाएं हैं. उन्हें शांति मिले. मेरे भाई मजबूत बनो. वाहेगुरु मेहर करे.'

Just wanted to reach out and let you know that you have my heartfelt condolences during this difficult time. May she rests in peace. Be strong my brother. Waheguru Mehar kare https://t.co/jpoz51fF7a — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 26, 2021

PAK खिलाड़ियों ने भी किया ट्वीट

पाकिस्तान बल्लेबाज शोएब मलिक (Shoaib Malik) ने ट्वीट किया, 'हम सभी इस कठिन समय में आपके साथ हैं भाई.' सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) ने लिखा, 'इस खबर को सुनकर काफी दुख हुआ. अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे. आपके और परिवार के लिए मेरी दुआएं'

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رٰجِعونَ

We all are with you in this difficult time brother.

May the Almighty grant her the highest rank in jannah, ameen...@shoaib100mph https://t.co/MhbiZ6CrOJ — Shoaib Malik (@realshoaibmalik) December 25, 2021

Very sad to know about your loss. May Allah bless her with the highest place in Jannah. Prayers for you and your family — Sarfaraz Ahmed (@SarfarazA_54) December 26, 2021

2011 में लिया था संन्यास

शोएब अख्तर को उनकी रफ्तार भरी गेंदबाजी के लिए रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है.उन्होंने साल 2011 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. शोएब ने पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट और 163 वनडे मैच खेले जिसमें उन्होंने क्रमशः 178 और 247 विकेट हासिल किए. उन्होंने 15 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 19 विकेट भी हासिल किए. अख्तर के पास 2002 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 161 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड है.