PAK की हार बर्दाश्त नहीं कर पाए पूर्व कप्तान सरफराज, इस महिला पत्रकार पर निकाल दिया गुस्सा

Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 में पाकिस्तान की टीम को रविवार को खेले गए मैच में टीम इंडिया के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने अपने ही देश की एक महिला पत्रकार को लताड़ लगा दी.

पाकिस्तान की हार बर्दाश्त नहीं कर पाए सरफराज

टीम इंडिया के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया लगातार अपने खिलाड़ियों की कमियों पर चर्चाएं कर रही है. इस दौरान पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार का कमेंट पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को बिल्कुल भी रास नहीं आया.

इस महिला पत्रकार पर निकाल दिया गुस्सा

जियो न्यूज पर पाकिस्तान की मशहूर महिला क्रिकेट पत्रकार आलिया रशीद ने कहा था कि खराब बल्लेबाजी और घटिया फील्डिंग पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा कारण रही. आलिया रशीद ने कहा कि अगर फखर जमां ने टीम इंडिया की पारी के पहले ही ओवर में कोहली का कैच पकड़ा होता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता.

सरफराज ने किया ये ट्वीट

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को आलिया रशीद की ये बातें बिल्कुल भी रास नहीं आई और उन्होंने ट्विटर पर इस महिला पत्रकार को लताड़ दिया. सरफराज ने ट्वीट करते हुए लिखा, '17वें ओवर में 5 फील्डर स्लो ओवर रेट के कारण सर्कल के अंदर थे और एक महिला पत्रकार ने नेशनल टीवी पर एक फाइटिंग मैच के बाद पाकिस्तान टीम को कोसते हुए कहा था कि ना रन करते हैं ना कैच पकड़ते है, कमाल है भाई.'

Pak had the disadvantage after 17th over 5 fielders were inside the circle cuz of slow over rate & 1 of the so called female journalist on national Tv bashing Pakistan team after a fighting match & saying na run karte hai na catch pakarte hai kamal hai bhi #headsUpBoys

— Sarfaraz Ahmed (@SarfarazA_54) August 28, 2022