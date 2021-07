Pakistan का नया पैंतरा, Sri Lanka और Bangladesh के साथ बनाया ICC World Cup की मेजबानी का प्लान

नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) 'जेंटलमैन' गेम के सबसे बड़े टूर्नामेंट आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup) की मेजबानी को लेकर बेकरार है. ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पीसीबी (PCB) ने इसके लिए श्रीलंका (Sri Lanka) और बांग्लादेश (Bangladesh) के बोर्ड के साथ संयुक्त मेजबानी के लिए हाथ मिला लिया है.

इसके अलावा पीसीबी (PCB) ने यूएई (UAE) के एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (Emirates Cricket Board) के साथ मिलकर एक ग्रुप तैयार करने जा रहा है. ये दोनों बोर्ड मिलकर 2024 से लेकर 2031 के साइकिल में 2 आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप (ICC T20 World Cup) की मेजबानी हासिल करने की कोशिश करेंगे.



संयुक्त मेजबानी की कोशिश

क्रिकबज के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) चाहता है कि वो श्रीलंका (Sri Lanka) और बांग्लादेश (Bangladesh) के साथ मिलकर 2027 और 2031 के वर्ल्ड कप (World Cup) की संयुक्त मेजबानी करे.

