Pat Cummins ने किया खुलासा, Australia का टेस्ट कप्तान बनाने से पहले रखी गई थी अजीब शर्त

मेलबर्न: टिम पेन (Tim Paine) ने हाल में ही एक विवाद के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम (Australian Cricket Team) की टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद पैट कमिंस (Pat Cummins) को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के नए टेस्ट कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) ने खुलासा किया है कि सेलेक्शन पैनल द्वारा टीम की अगुवाई की जिम्मेदारी सौंपे जाने से पहले उनसे पूछा गया था कि उनका कोई राज तो नहीं है और अगर है तो उन्हें शेयर करना होगा.

यह भी पढ़ें- IPL नीलामी में उतरने वाले खिलाड़ियों से ज्यादा मौज करेंगे रिटेंड प्लेयर्स! सैलरी जानकर उड़ जाएंगे होश

पैट कमिंस (Pat Cummins) को एशेज (Ashes) सीरीज से पहले कंगारू टीम का 47वां टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया था क्योंकि टिम पेन (Tim Paine) ने पिछले हफ्ते अपने पद से हटने का फैसला किया था.

From a stunning debut then years in the wilderness with injury to becoming the world's top Test bowler and 47th captain of Australia.

It's been quite the journey for @patcummins30 ... and he's just getting started https://t.co/bMxQNQGmdT pic.twitter.com/t0bIZZ8ILC

— cricket.com.au (@cricketcomau) November 26, 2021