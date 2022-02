भारत के अंडर19 वर्ल्ड कप जीतने ही गदगद हुए PM मोदी, क्रिकेट टीम के लिए कही ये बात

नई दिल्ली: भारत के युवा खिलाड़ियों ने इतिहास रचते हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में चार विकेट से हरा दिया है. इसी के साथ भारत ने पांचवीं बार इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था. इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने कमाल का खेल दिखाया. उनकी गेदंबाजी और बल्लेबाजी बहुत ही शानदार रही. अंडर 19 टीम को बीसीसीआई ने पुरस्कार स्वरूप पैसे देने की घोषणा की है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर गदगद हुए हैं. उन्होंने अब बड़ी बात कही है.

टीम इंडिया ने पांचवीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है. इस जीत के बाद भारतीय टीम को हर तरफ से बधाइयां मिल रहीं हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भी भारतीय युवा टीम को शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस कहा, 'अपने युवा क्रिकेटरों पर बहुत गर्व है. भारतीय टीम को अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने पर बहुत बधाई. उन्होंने पूरे टूर्नमेंट के दौरान गजब के धैर्य का परिचय दिया है. उच्चतम स्तर पर यह शानदार प्रदर्शन दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है.'

Extremely proud of our young cricketers. Congratulations to the Indian team for winning. They have shown great fortitude through the tournament. Their stellar performance at the highest level shows that the future of Indian cricket is in safe and able hands.

— ) February 6, 2022