PSL: 23 साल के बल्लेबाज ने सरेआम कर दी अफरीदी की फजीहत, 4 ओवरों में ठोक दिए 67 रन

नई दिल्ली: पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट लीग खेली जा रही है. पीएसएल 2022 का 10वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लेडिएटर के बीच खेला गया. इस मैच में इस्लामाबाद ने 43 रनों से जीत दर्ज की. इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के बल्लेबाजों ने छक्के-चौकों की की बारिश कर दी और बोर्ड पर 229 रनों का बड़ा स्कोर लगाया. इसी मैच में दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी को भी जमकर मार पड़ी और एक 23 साल के बल्लेबाज ने उनके खिलाफ खूब रन ठोके.

इस्लामाबाद यूनाइटेड के बल्लेबाजों ने इस मैच में लंबे-लंबे छक्के लगाए. खासकर 23 साल के भारी-भरकम बल्लेबाज आजम खान की बल्लेबाजी देखने लायक थी. उन्होंने शाहिद अफरीदी की गेंदों पर भी लंबे हिट लगाए. आजम खान ने इस मैच में 35 गेंदों पर 65 रनों की पारी खेली. उन्होंने इस दौरान 6 लंबे छक्के और 2 चौक लगाए. इसी पारी के दौरान उन्होंने शाहिद अफरीदी के भी एक ओवर को जमकर ठोका.

