PSL: मैदान पर दिखा Mohammad Amir का जबर्दस्त गुस्सा, Video देख दंग रह गए फैंस

नई दिल्ली: पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) का खुमार क्रिकेट फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन और रोमांचक मुकाबलों को फैंस बेहद एंजॉय कर रहे हैं. कराची किंग्स (Karachi Kings) और लाहौर कलंदर्स (Lahore Qalandars) के बीच भी ऐसा ही मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया.

कराची किंग्स (Karachi Kings) के मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) ने मुकाबले में कुछ ऐसा किया, जिससे फैंस दंग रह गए. दरअसल, मैच में आमिर गेंदबाजी कर रहे थे. गेंद कराने से पहले उन्होंने फैंस को इशारा किया. फिर अगली ही गेंद पर आमिर ने जो डेनली (Joe Denly) की गिल्लियां उड़ा दीं.

This is what it means to have fans in the stands!

A truly magical moment between the NSK crowd and @iamamirofficial #HBLPSL6 | #MatchDikhao | #KKvLQ pic.twitter.com/Cbd4aLJ4bZ

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) February 28, 2021