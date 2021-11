IND vs NZ: भारतीय मूल का ये क्रिकेटर न्यूजीलैंड की तरफ से टीम इंडिया के खिलाफ करेगा टेस्ट डेब्यू!

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (New Zealand Team) के 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है. इसमें एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया गया है जिसकी जड़ें भारत में हैं.

न्यूजीलैंड के टेस्ट स्क्वाड में 5 स्पिनर्स शामिल किए गए हैं जिसमें एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है, वो है रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra). कीवी क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक भारतीय मूल का ये खिलाड़ी टीम इंडिया (Team India) के खिलाफ टेस्ट डेब्यू कर सकता है.

रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) का जन्म 18 नवंबर 1999 को वेलिंगटन (Wellington) हुआ था. उनके पिता रवि कृष्णमूर्ति (Ravi Krishnamurthy) बेंगलूरु (Bengaluru) से ताल्लुक रखते हैं जो पेशे से सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्ट हैं. उनकी मां का नाम दीपा कृष्णमूर्ति (Deepa Krishnamurthy) है.



रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) ने 1 सितंबर 2021 को बांग्लादेश (Bangladesh) के खिलाफ ढाका (Dhaka) में टी-20 इंटरनेशल क्रिकेट में डेब्यू किया था. अब वो जल्द कीवी टीम की सफेद जर्सी में नजर आ सकते हैं. रचिन का सेलेक्शन पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भी हुआ था, लेकिन टूर कैंसिल होने की वजह से वो वनडे करियर का आगाज नहीं कर पाए.

रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) साल 2016 और 2018 में आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप (ICC Under-19 Cricket World Cup) के दौरान न्यूजीलैंड (New Zealand) स्क्वाड का हिस्सा थे.

रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) टीम इंडिया (Team India) के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अयाज पटेल (Ajaz Patel), विल सोमरविले (Will Somerville) और मिशेल सेंटनर (Mitchell Santner) और ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) का साथ मौजूद होंगे.

केन विलियमसन (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन, टॉम लैथम, हेनरी निकोल्स, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिशेल सेंटनर, विल सोमरविले, टिम साउदी, रॉस टेलर, विल यंग, नील वैगनर.

The squad for the team's Test Series against @BCCI starting later this month is here. Details | https://t.co/R4PIYBbIqt #INDvNZ pic.twitter.com/lo4vGbNaMm

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 4, 2021