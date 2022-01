ICC U19 World Cup में टूटा Shikhar Dhawan का 14 साल पुराना रिकॉर्ड, Raj Bawa ने रचा इतिहास

टारूबा: आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 (ICC Under 19 World Cup 2022) में भारतीय बल्लेबाज राज बावा (Raj Bawa) ने इतिहास रच दिया है. उनकी शानदार पारी की बदौलत न सिर्फ टीम इंडिया ने युगांडा के खिलाफ 326 रन के अंतर से विशाल जीत दर्ज की, बल्कि शिखर धवन का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला जो 14 साल पहले बना था.

इस मैच में फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी (144 रन) और राज बावा (नाबाद 162 रन) की शानदार शतकीय पारियों तथा दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिये 206 रन की साझेदारी से भारत ने शनिवार को यहां अंडर-19 वर्ल्ड कप के ग्रुप बी में अपने आखिरी मैच में युगांडा के खिलाफ पांच विकेट पर 405 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.

India U19 set the stage on fire & post a mammoth on the board against Uganda U19. #BoysInBlue #U19CWC #INDvUGA

पहले ही क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर चुकी भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी (Angkrish Raghuvanshi) ने 120 गेंद में 22 चौके और चार छक्के से शानदार शतकीय पारी खेली. हरनूर सिंह (15) और निशांत सिंधू (15) के विकेट गंवाने के बाद राज बावा ने अंगकृष का अच्छा साथ निभाया और आखिर तक डटे रहे.

राज बावा (Raj Bawa) ने 162 रन की नाबाद पारी के दौरान 108 गेंद का सामना करते हुए 14 चौके और 8 छक्के जड़े. राज अब अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इसके साथ ही शिखर धवन (Shikhar Dhawan) का रिकॉर्ड टूट गया जो उन्होंने साल 2004 में बनाया था. 'गब्बर' ने स्कॉटलैंड के खिलाफ ढाका में 155 रनों की नाबाद पारी खेली थी, लेकिन अब राज बावा इससे आगे निकल चुके हैं.

राज बावा (Raj Bawa) की ये पारी अंडर 19 वर्ल्ड कप में 8वां सबसे बड़ा निजी स्कोर है, जिसमें श्रीलंका (Sri Lanka) के हसिथा बोयागोडा (Hasitha Boyagoda) अभी भी टूर्नामेंट के पिछले एडिशन में में केन्या (Kenya) के खिलाफ 191 रनों की पारी के साथ टॉप पर हैं.

All Over: Yet another comprehensive victory for India U19 as they beat Uganda U19 by a massive 326 runs in their final Group B game.

Nishant Sindhu takes 4/19. Earlier, Raj Bawa smashed 162 * & A Raghuvanshi scored 144 #BoysInBlue #U19CWC

