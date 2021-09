Rashid Khan ने बताया जीत का फॉर्मूला, IPL 2021 से तकरीबन नॉक आउट हो चुकी SRH में यूं फूंकेंगे जान

दुबई: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) ने कहा है कि उनकी टीम आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का हर मैच प्लेऑफ में पहुंचने के आखिरी कोशिश के तौर पर लेगी. हैदराबाद ने आईपीएल 2021 के पहले चरण में 7 में से एक सिर्फ एक मैच जीता था

सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) ने इस दौरान डेविड वार्नर (David Warner) को कप्तानी से हटाकर केन विलियम्सन (Kane Williamson) को टीम की कमान सौंपी थी.

राशिद ने कहा, 'निश्चित रूप से हम बाकी सीजन के लिए तैयार हैं. भारत में टूर्नामेंट के दौरान हमारे लिए पहला चरण आदर्श नहीं रहा था. लेकिन हम फिर से एकजुट हैं और हम हर मैच को फाइनल के रूप में लेंगे और अपना 100 फीसदी देंगे.'



राशिद खान (Rashid Khan) ने कहा, 'मैं ऑरेंज आर्मी में लोगों के साथ वापस आकर बहुत खुश हूं. 'द हंड्रेड' और 'विटैलिटी ब्लास्ट' में खेलने के बाद काफी कॉन्फिडेंस था, इसलिए खेल के जल्द ही शुरू होने की इंतजार कर रहा हूं.'

"Will treat every game as a final for us and we will give our 100%"

Just what the #OrangeArmy was waiting to hear from you @rashidkhan_19 #OrangeArmy #OrangeOrNothing #IPL2021 #CricketTwitter pic.twitter.com/ZkqEIdQ2YZ

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) September 17, 2021