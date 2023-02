VIDEO: जडेजा की 'Magic Ball' ने उड़ा दिया स्मिथ का स्टंप, मिनटों खड़े रहकर देखता रह गया बल्लेबाज

IND vs AUS, 1st Test: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 5 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाकेदार वापसी की है. रवींद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट मैच में कहर मचाते हुए 22 ओवर में 47 रन देकर 5 विकेट्स झटके हैं. रवींद्र जडेजा ने इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को आउट करते हुए मेहमान टीम की जड़ उखाड़ फेंकी. रवींद्र जडेजा ने खतरनाक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को आउट करते ही नागपुर टेस्ट मैच में अचानक सनसनी पैदा कर दी, जिससे भारतीय फैंस को बहुत मजा आया.

जडेजा की 'Magic Ball' ने उड़ा दिया स्मिथ का स्टंप

दरअसल, रवींद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलियाई पारी के 42वें ओवर में अपनी एक 'Magic Ball' से स्टीव स्मिथ का स्टंप उड़ाकर रख दिया. रवींद्र जडेजा की ये गेंद इतनी खतरनाक थी कि क्लीन बोल्ड होने के बाद भी स्टीव स्मिथ को ये यकीन नहीं हुआ कि वह क्लीन बोल्ड हो गए हैं. रवींद्र जडेजा की गेंद पर क्लीन बोल्ड होने के बाद स्टीव स्मिथ मिनटों खड़े रहकर स्टंप्स को देखते रह गए. सोशल मीडिया पर स्टीव स्मिथ का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

Sir Ravindra Jadeja clean bowled Smith. Smith was clueless and left the gap for a truck to pass between bat and pad. This is third time Jadeja bowled Smith. He owns him. #BGT2023 pic.twitter.com/FQGhzlyrY6

