हो गया सबसे बड़ा खुलासा, IPL में CSK के लिए 10 साल और खेलेंगे Ravindra Jadeja!

नई दिल्ली: भारत के सुपरस्टार ऑलराउंडर्स में शुमार रवींद्र जडेजा अपनी कातिलाना गेंदाबाजी और धाकड़ बल्लेबाजी के लिए फेमस हैं. उनकी गेंदों को खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं है. जडेजा ने आईपीएल में सीएसके लिए धमाकेदार प्रदर्शन का नजारा पेशकर सभी का दिल जीता है. डियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से जुड़े हुए 10 साल पूरे हो गए, जिस पर इस घातक ऑलराउंडर ने मजेदार कमेंट किया है.

रवींद्र जडेजा 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे. जडेजा ने 2008 में 2009 में राजस्थान रॉयल्स के साथ खेला था. उसके बाद 2012 में रवींद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने अपने साथ जोड़ा था. आईपीएल रिटेंशन में सीएसके टीम ने उन्हें 16 करोड़ रुपये देकर अपने साथ रिटेन किया है. वह अब अपनी टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से भी महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं. उनके फैंस प्यार से उन्हें सर रवींद्र जडेजा कहकर बुलाते हैं. सीएसके ने रवींद्र जडेजा के जुड़ने के साथ वाली और 10 साल बाद की फोटो डालकर ट्वीट किया है, सुपर जड्डू के दस साल' इस पर रवींद्र जडेजा ने मजेदार अंदाज में रिप्लाई करते हुए लिखा है कि 'अभी 10 साल और रहेंगे.'

10 more to go

— Ravindrasinh jadejFebruary 4, 2022