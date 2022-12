Team India: साल 2022 में भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में Best Performers रहे ये 2 खिलाड़ी, BCCI ने बताए नाम

Indian Cricket Team: भारतीय टीम ने साल 2022 में 7 टेस्ट मैचों में भाग लिया, जिसमें से भारत को 4 में जीत मिली. वहीं, तीन मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा. साल 2022 में भारत के लिए 2 खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार खेल दिखाया है. इन प्लेयर्स ने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया. BCCI ने साल के आखिरी दिन दो ऐसे नाम बताए हैं जो इस साल टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप परफॉर्मर रहे. आइए जानते हैं, इन खिलाड़ियों के बारे में.

इस बल्लेबाज ने किया कमाल

साल 2022 में भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बहुत ही आतिशी प्रदर्शन किया. उन्होंने अपने खेल से सभी का दिल जीत लिया. वह टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े मैच विनर बनकर उभरे. पंत ने इस साल भारत के लिए कुल सात टेस्ट मैच खेले और उन्होंने 61.81 की औसत से 680 रन बनाए, जिसमें दो शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं.

