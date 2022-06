Indian Team: इस घातक खिलाड़ी के लिए बजी खतरे की घंटी, लोगों ने उठाई टीम से बाहर करने की मांग

Indian Team: भारत का एक स्टार खिलाड़ी बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहा है. ये खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाया. अब सोशल मीडिया पर इस खिलाड़ी को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा.

इस खिलाड़ी के ऊपर भड़के लोग

भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच पारियों में सिर्फ 58 रन ही बना पाए. ऐसे में उनके टीम में बने रहने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. पंत का बल्ला टी20 क्रिकेट में लंबे समय से खामोश है. संजू सैमसन और ईशान किशन उनकी जगह लेने के लिए तैयार बैठे हैं. अब उन्हें सोशल मीडिया पर गुस्से का सामना करना पड़ा है.

प्रदर्शन पर उठे सवाल

ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा है कि पंत सफेद गेंद के क्रिकेट में ओवररेट क्रिकेटर हैं. वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि ऋषभ पंत की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बनती है. वहीं, एक तीसरे यूजर ने लिखा है कि पंत टेस्ट क्रिकेट और वनडे में ठीक हैं, लेकिन उन्हें टी20 टीम में नहीं खिलाना चाहिए.

This is why India will not win world Cup. We need players who is more suited in T20 and is in good form. Pant suited well in test or odi, not T20. World Cup is not something u play to develop players, it's something u play to win. We need a coach who knows how to win.

— Dipjyoti (@dipjyotig) June 21, 2022