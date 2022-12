DDCA के डॉक्टर्स करेंगे पंत का इलाज, दिल्ली लाए जा सकते हैं ऋषभ; सामने आया ये अपडेट

DDCA On Rishabh Pant: भारत के सुपरस्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 30 दिसंबर की सुबह भीषण कार दुर्घटना में घायल हो गए. उनका अभी देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है. पंत की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. अब BCCI ने उनको ठीक कराने की पूरी जिम्मेदारी ले ली है. वहीं, अब DDCA के डारेक्टर श्याम शर्मा ने पंत के इलाज के बारे में बड़ा अपडेट दिया है. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

दिल्ली लाए जा सकते हैं पंत

DDCA के निदेशक श्याम शर्मा ने कहा, 'DDCA की एक टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए मैक्स अस्पताल देहरादून जा रही है, यदि आवश्यक हुआ तो हम उन्हें दिल्ली में शिफ्ट कर देंगे और संभावना अधिक है कि हम उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के लिए दिल्ली ले जाएंगे'

Rishabh Pant accident | A team of Delhi & District Cricket Association (DDCA) is going to Max Hospital Dehradun to monitor his health, if required we'll shift him to Delhi & chances are high that we'll airlift him to Delhi for plastic surgery: Shyam Sharma, Director DDCA to ANI pic.twitter.com/85Z3MxuMeu

— ANI (@ANI) December 31, 2022