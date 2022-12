India vs Bangladesh: टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे मैच में अपनी एक हरकत की वजह से निशाने पर आ गए हैं. दरअसल, रविवार को ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे मैच में नाजुक लम्हों के दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के एक खिलाड़ी को सरेआम गाली दे दी. आखिरी कुछ ओवरों में मैच को हाथ से फिसलता देख कप्तान रोहित शर्मा बेकाबू हो गए थे.

Live मैच में बेकाबू हुए रोहित

लाइव मैच के दौरान ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और कप्तान रोहित शर्मा का गाली देते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल, ये घटना पहले वनडे मैच में बांग्लादेश की पारी के 43वें ओवर की है, जब वॉशिंगटन सुंदर ने शार्दुल ठाकुर की चौथी गेंद पर मेहदी हसन मिराज का कैच लेने की भी कोशिश नहीं की.

रोहित ने टीम इंडिया के इस खिलाड़ी को सरेआम दे दी गाली

इससे पिछली ही गेंद पर केएल राहुल ने भी मेहदी हसन मिराज का कैच छोड़ा था और जब वॉशिंगटन सुंदर ने भी मेहदी हसन मिराज का कैच लेने की कोशिश नहीं की तो इससे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भड़क गए. रोहित शर्मा ने सरेआम वॉशिंगटन सुंदर को गाली दे दी और उसका वीडियो ट्विटर पर जमकर वायरल हो रहा है.

ये बहुत हैरान करने वाली बात रही

बता दें कि बांग्लादेश की पारी के 43वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की चौथी गेंद पर मेहदी हसन मिराज ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए थर्डमैन पर चली गई. थर्डमैन पर मौजूद वॉशिंगटन सुंदर के पास जब गेंद पहुंची तो उन्होंने कैच को पकड़ने की कोशिश भी नहीं की और ये बहुत हैरान करने वाली बात रही. जब वॉशिंगटन सुंदर ने कैच नहीं पकड़ा तो कप्तान रोहित शर्मा उन्हें गाली देते हुए नजर आए.

He is not in a state to lead a team. — time (@timetoknow99) December 4, 2022

Sundar 5 overs 2 wickets. Shahbaz 9 overs 0 wickets. Rohit overs do gaali nai — stunned (@MysterYayger) December 4, 2022

Rohit how many you have score — Vivek shah (@Vicky1981Vivek) December 4, 2022

