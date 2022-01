वनडे सीरीज से बाहर होने पर उड़ा Rohit Sharma का मजाक, फैंस ने दी तोंद कम करने की सलाह

नई दिल्ली: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को हाल में ही भारतीय वनडे टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन फिटनेस की परेशानी की वजह से वो दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ 50 ओवर्स की क्रिकेट सीरीज से बाहर हो गए.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की गैरमौजूदगी में केएल राहुल (KL Rahul) को भारतीय वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भले ही अभी हैमस्ट्रिंग की चोट (Hamstring Injury) से परेशान हैं और फिलहाल बेंगलुरु (Bengaluru) के नेशनल क्रिकेट एकेडमी (National Cricket Academ) में रिहैबिलिटेशन प्रोसेस (Rehabilitation Process) से गुजर रहे हैं. लेकिन फैंस उनके तोंद को फिट न होने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

जैसे ही बीसीसीआई ने 31 दिसंबर की शाम भारतीय वनडे टीम का ऐलान किया, वैसे ही कई क्रिकेट फैंस ने फिटनेस इशू को लेकर रोहित शर्मा की तोंद (Rohit Sharma Tummy) का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. आइए नजर डालते है कुछ चुनिंदा ट्वीट्स पर.

Rohit Sharma has missed 5 test(wtc)

And three ODIs(odi championship) and will now play against west Indies in Paytm series

Gaint of Paytm cricket nohit sharma

— Rakshit thukral (@Cricket94583075) December 31, 2021