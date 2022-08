Rohit Sharma: 'संन्यास लेने का समय आ गया', रोहित शर्मा का ये VIDEO सामने आने के बाद बुरी तरह भड़के फैंस

Rohit Sharma: भारतीय टीम इस समय एशिया कप खेलने के लिए दुबई में है. भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में 28 अगस्त को मुकाबला होना है. इसके लिए दोनों ही टीमों ने अपनी तैयारी कर ली है. भारत ने सबसे ज्यादा बार एशिया कप खिताब अपने नाम किया है. अब रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसके देखने के बाद फैंस बहुत ही ज्यादा भड़क गए हैं.

वायरल हो रहा ये वीडियो

बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट से रोहित शर्मा का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो स्केटिंग स्कूटर चलाते हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ बीसीसीआई ने लिखा, 'प्रैक्टिस के बाद रोहित शर्मा अपनी स्टाइल में झूमते नजर आए.' इस वीडियो को कुछ फैंस पसंद कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने एक खास वजह से उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि आप साल में एक या दो ही मैच खेलते हैं. चोटिल मत हो जाना. अब पंत को कप्तान बनाने का समय आ गया है.

@ImRo45 don’t getne or 2 games and get injured. Time to retire and let pant captain the side. Both you and kohli are blocking young guys.

— Bill (@Bill52987756) August 25, 2022