17800 फीट की ऊंचाई पर 12000 किलो की गन, लद्दाख में भारतीय सेना ने तैनात किया घातक हथियार

Indian Army in Ladakh: आज हम आपके सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आखिर सारी दुनिया भारतीय सेना का लोहा क्यों मानती है. कोई भी मौसम हो और कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन भारतीय सेना देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है. हाड़ कंपा देने वाली ठंड हो, पसीना-पसीना कर देने वाली गर्मी हो या फिर आसमान से बरसते बर्फ के गोलों का मौसम हो, भारतीय सेना के जवान सीना तानकर सरहदों की हिफाज़त में लगे रहते हैं. ठंड का मौसम शुरू होने वाला है ऐसे में भारतीय सेना ने लद्दाख में अपनी पोजीशन संभाल ली है. साथ ही एक वीडियो भी जारी किया है जो काफी हैरान कर देने वाला है.

भारतीय सेना ने देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए अपने हथियारों को हजारों फीट ऊंपर चढ़ा लिया है. हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सेना के जवान लद्दाख में 17,800 फीट की ऊंचाई पर हथियार चढ़ा रहे हैं. सेना ने लद्दाख सेक्टर में इस ऊंचाई तक 12000 किलोग्राम की तोप को चढ़ाते हुए देखा जा सकता है. लगभग 18000 फीट की ऊंचाई पर बंकर बनाया है जहां जवान कड़कड़ाती ठंड में मौजूद रहेंगे ताकि देश के सरहदों पर कोई भी नापाक इरादों के साथ देख सके. सामान्य रूप से इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल होता है लेकिन हमारे जवान वहां मौजूद रहेंगे और हमारी रक्षा करते रहेंगे.

यह वीडियो फायर फ्यूरी कॉर्प्स के ऑफिशियल X हेंडल से जारी किया गया है. जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह सेना के जवान रस्सियों की मदद से भारी-भरकम हथियार 17800 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा रहे हैं. साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि यह काम कितना मुश्किल है लेकिन सेना के जवान अपने जज्बे और बहादुरी के दम पर इस काम को आसानी से कर लेते हैं. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है,'दुनिया के सबसे कठिन इलाकों और चरम मौसम की स्थिति में तैनात भारतीय सेना के वीर सैनिकों को सलाम. उनका धैर्य और दृढ़ संकल्प चुनौतियों को, असंभव को संभव बनाने वाली जीत में बदल देता है. जहां दूसरे लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं वे अपनी अटूट भावना से पहाड़ों को हिलाकर आगे बढ़ते हैं.'

देखिए वीडियो:

Saluting the gallant soldiers of the Indian Army, deployed in the world's harshest terrains and extreme weather conditions. Their grit and determination turn challenges into triumphs achieving the impossible. Where others struggle to survive, they thrive, moving mountains with… pic.twitter.com/GtTT2XdzhN

— @firefurycorps_IA (@firefurycorps) November 10, 2024