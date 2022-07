Rohit Sharma: कपिल देव ने विराट को टीम से बाहर करने की मांग की, कप्तान रोहित ने दिया ये करारा जबाव

Rohit Sharma On Virat Kohli: विराट कोहली (Virat Kohli) बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे हैं. उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं. वह रन बनाना तो दूर क्रीज पर टिकने के लिए तरस रहे हैं. उनके टीम में रहने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. यहां तक कि महान कपिल देव (Kapil Dev) ने उन्हें टीम इंडिया से बाहर करने की भी सलाह दी थी. अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने विराट कोहली के सपोर्ट में बड़ा बयान दिया है.

रोहित ने दिया ये बयान

रोहित (Rohit Sharma) ने मैच के बाद कपिल देव (Kapil Dev) के बयान पर कहा कि वे बाहर से खेल देख रहे हैं और नहीं जानते कि अंदर क्या हो रहा है. हमारी अपनी विचार प्रक्रिया है. हम अपनी टीम बनाते हैं और इसके पीछे काफी सोच होती है. हम लड़कों का समर्थन करते हैं और उन्हें अवसर देते हैं, तो ये बातें आपको बाहर से पता नहीं चलतीं. इसलिए, बाहर जो कुछ भी हो रहा है वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अंदर जो हो रहा है वह हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है

कोहली को किया सपोर्ट

कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने विराट कोहली (Virat Kohli) के लिए बोलते हुए कहा, 'अगर फॉर्म की बात करें तो हर कोई उतार-चढ़ाव से गुजरता है. खिलाड़ी की प्रतिभा प्रभावित नहीं होती है. इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. जब कोई खिलाड़ी इतने सालों से अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो तो एक या दो खराब सीरीज उसे खराब खिलाड़ी नहीं बनाती हैं. हमें उनके पिछले प्रदर्शनों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. हम टीम में हरएक खिलाड़ी के महत्व को जानते हैं.

