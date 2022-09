Asia Cup 2022: टीम इंडिया एशिया कप से लगभग बाहर, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #SackRohit

Asia Cup 2022: रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया एशिया कप 2022 से लगभग बाहर हो चुकी है. भारत को सुपर 4 मुकाबले में पहले पाकिस्तान और फिर श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा है. लगातार दो हार के बाद भारतीय टीम का एशिया कप से सफर लगभग खत्म हो चुका है. एशिया कप में टीम इंडिया की इतनी बुरी हालत के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी और उनके फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं.

ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #SackRohit

रोहित शर्मा को सोशल मीडिया पर फैंस निशाने पर ले रहे हैं. एशिया कप में भारत की हार के बाद ट्विटर पर #SackRohit ट्रेंड कर रहा है. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत को पहली बार लगातार दो टी20 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. ट्विटर पर 25.5K से ज्यादा यूजर्स #SackRohit ट्वीट कर चुके हैं. तमाम क्रिकेट फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स रोहित शर्मा के खराब टीम सेलेक्शन से बेहद नाराज हैं.

Dropped DK, didn't give the ball to Hooda when Nawaz a lefty who was playing ,went on to bowl YUZI in powerplay and played games with only four specialist bowlers. Quite the reasons to sack Rohit Sharma from captaincy - From a Kohli fan who experienced these things #sackrohit pic.twitter.com/q8b8xFOL8X

I don’t care how many trophies Rohit has but he can never be a leader like Virat Kohli. #ViratKohli #captainkohli #viratkholi #ICC #SackRohit #AsiaCupT20 pic.twitter.com/Mp5ZopxoKW

I have not seen this type of behavior from any previous indian captain in my entire life......now i can understand why in 2017 MSD recommended Kohli's name instead of Rohit sharma In fact, Dhoni knew that only Kohli could handle the entire Indian team. #SackRohit pic.twitter.com/RyNONgopiM

If India loses in VK's captaincy

- Blame VK

If India loses in MSD's captaincy

- Blame MSD

If India loses in Rohit's captaincy

- Blame other players

Pak B side

SL D side

Hong Kong Z side

But we are still not able to play the final even after having the best team#SackRohit agree?

— KL Rahul FC (@KLRahulZone) September 6, 2022