Rohit Sharma: रोते हुए नन्हें फैन को रोहित ने कराया चुप, कहा-मोटे-मोटे गाल हैं तेरे; देखें VIDEO

Indian Cricket Team: भारतीय टीम पहला वनडे मैच खेलने के लिए गुवाहाटी पहुंची हुई है. गुवाहाटी में हो रहे वनडे से पहले भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन को देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस इकट्ठा हुए थे. तभी रोहित शर्मा भी फैंस से मिलने के लिए उनके बेहद करीब पहुंच गए. फैंस में एक 10-15 वर्ष का लड़का भी था, जो फूट-फूटकर रो रहा था. तब रोहित शर्मा ने उस लड़के को चुप कराया. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

नन्हें फैन को रोहित ने चुप कराया

रोहित शर्मा जब फैंस से मिलने गए, तो उन्हें देखते ही एक नन्हा बच्चा रोने लगा, फिर रोहित ने जिस अंदाज में बच्चे को चुप कराया. इससे सभी रोहित की तारीफ कर रहे हैं. उन्होंने बच्चे के आंसू पोछते हुए कहा, 'मोटे-मोटे गाल रोते क्यों हो. फिर वह कहते हैं चल उधर देख और वह उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, जिससे वहां मौजूद लोग हंसने लगते हैं. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

A little Rohit Sharma fan Getting emotial after met his Idol.

Cricket is such a emotion for every generation.#RohitSharma #Guwahati #Assam pic.twitter.com/8N9ehqJBo1

— Riyaan (@imdeepjyotideka) January 9, 2023