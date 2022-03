टेस्ट मैच से पहले Rohit Sharma का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक? लिख दी ऐसी बात

नई दिल्ली: सुपरस्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने लगातार 12 मैच जीते हैं. अब टीम की निगाहें श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज जीतने पर हैं. रोहित शर्मा हमेशा ही अपनी धाकड़ बैटिंग के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार एक दूसरी वजह से वह चर्चा में छाए हुए हैं.

श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट 4 मार्च को खेला जाना है, लेकिन इससे पहले ही रोहित शर्मा के ट्विटर अकाउंट से कुछ ऐसे ट्वीट हुए, जिससे फैंस को ये लगा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक तो नहीं हो गया है. रोहित शर्मा ने सबसे पहले ट्वीट किया है कि उन्हें सिक्के उछालना पसंद हैं खासकर जब वो उनके पेट पर आकर गिरें. इसके बाद रोहित शर्मा ने ट्वीट किया है कि मधुमक्खी बढ़िया वैक्सिंग बैग का काम करतीं हैं. इसके बाद रोहित शर्मा यहीं नहीं रूके उन्होंने ट्वीट किया कि क्रिकेट बॉल खाने लायक होती हैं, सही है ना.

I love coin tosseespecially when they end up in my belly

— Rohit Sharma (@ImRo45) March 1, 2022