IND vs AUS: अनबन की खबरों के बीच रोहित-विराट का ये VIDEO हुआ वायरल, साथी खिलाड़ी भी देखकर रह गए हैरान

Rohit Sharma-Virat Kohli Viral Video: टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा और धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली के बीच अनबन की खबरें एक समय बड़ी चर्चा का विषय बन गई थीं. मीडिया रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया कि दोनों के बीच रिश्ते खराब हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने अनफॉलो भी किया. हालांकि कभी इन खबरों की हकीकत का पता नहीं चला. अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शुरुआती मैच से पहले रोहित और विराट का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

9 फरवरी से नागपुर में टेस्ट

अनुभवी ओपनर रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम इंडिया आज यानी 9 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का पहला मुकाबला वीसीए स्टेडियम में खेला जाना है. अब मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं.

रोहित को गेंदबाजी करते दिखे विराट

नागपुर के वीसीए स्टेडियम का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि विराट कोहली नेट्स पर रोहित शर्मा के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं. टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी भी वहीं प्रैक्टिस में जुटे हैं. दरअसल, यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (WTC Final) के लिहाज से टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है.

Virat kohli bowling to rohit sharma fans in stadium turned their camera on to capture it .. pic.twitter.com/yuJGA78DZS

— RAKSHIT (@Imrakshit45) February 8, 2023