Rohit Sharma के वनडे कप्तान बनते ही उनका 10 साल पुराना ट्वीट वायरल, याद आया वो बुरा दौर

नई दिल्ली: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को बीसीसीआई (BCCI) ने भारतीय वनडे टीम का कप्तान बनाया गया और वो पहले ही टी-20 फॉर्मेट के कैप्टन बन चुके हैं. रोहित की कामयाबी का सफर इतना आसान नहीं रहा, इसके लिए उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी है. एक वक्त ऐसा था कि उन्हें सेलेक्शन के काबिल भी नहीं समझा जाता था, लेकिन अब 'हिटमैन' खुद खिलाड़ियों को चुनने के काबिल हो चुके हैं.

जैसे ही रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भारतीय वनडे टीम का कैप्टन बनाया गया उनका 10 साल पुराना ट्वीट वायरल होने लगा. कहा जाता है कि इंटरनेट पर कुछ भी छिप नहीं सकता, और 'हिटमैन' ने जो साल 2011 में ट्वीट लिखा था वो अब क्रिकेट फैंस ने खोज निकाला है.

एमएस धोनी की अगुवाई में भारत ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 (ICC World Cup 2011) की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का सेलेक्शन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से 'हिटमैन' ने ट्विटर के जरिए अपनी निराशा जताई थी.

रोहित शर्मा ने 31 जनवरी 2011 को ट्विटर पर लिखा, 'बहुत बहुत निराश हूं क्योंकि मैं वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सका, मुझे यहां से आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये बड़ा झटका है...आपके कोई विचार!'

Really really disappointed of not being the part of the WC squad..I need to move on frm here..but honestly it was a big setback..any views!

रोहित का शानदार कमबैक

रोहित ने इसके बाद टीम इंडिया में जबरदस्त वापसी की और बेहतरीन ओपनर के तौर पर उभरकर सामने आए. साल 2015 के वर्ल्ड कप में उन्होंने 8 मैचों में 330 रन बनाए जिसमें 137 की पारी शामिल थी. वहीं 2019 के वर्ल्ड कप एडिशन में उन्होंने 5 शतकों के साथ 648 रन अपने नाम किए और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने.

