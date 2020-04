5000 गरीबों को एक महीने तक का राशन देंगे सचिन तेंदुलकर

मुंबई: भारत के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक एनजीओ के माध्यम से शिवाजी नगर और गोवंदी एरिया के लोगों को महीने भर तक मदद करने का फैसला लिया है.

Thankyou,@sachin_rt for stepping in & helping Apnalaya help the ones suffering the most during this lockdown.He will be taking care of the ration of around 5000 people for a month.There are many more individuals who need your support, people! Donate below! https://t.co/D5IPWWfnLd

— Apnalaya (@ApnalayaTweets) April 9, 2020