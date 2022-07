IND vs ENG: सेलेक्टर्स तबाह कर रहे इस खिलाड़ी का करियर, लोगों ने कहा- अब तुम रिटायरमेंट ही ले लो

IND vs ENG: भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी टेस्ट मुकाबले में भिड़ रही है. इस मैच के बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड के ही खिलाफ तीन मैचों की टी20 और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज भी खेलनी है. इन दोनों ही सीरीजों के लिए भारतीय टीम का चयन हो चुका है. लेकिन फैंस इस टीम से खासे खुश नहीं है और वो सोशल मीडिया पर जमकर बवाल भी मचा रहे हैं.

इस खिलाड़ी के साथ फिर नाइंसाफी

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए सेलेक्टर्स ने दो अलग टीमों का ऐलान किया है. इस सीरीज के पहले मैच के लिए एक अलग टीम का ऐलान हुआ है वहीं आखिर के दो टी20 मुकाबलों के लिए दूसरी टीम की घोषणा की गई है. इस सीरीज के पहले टी20 मुकाबले के लिए जिस टीम का ऐलान हुआ है उसमें संजू जैमसन का नाम है, लेकिन आखिर के दो मैचों के लिए इस खिलाड़ी को टीम से बाहर कर दिया गया.

फैंस बोले रिटायरमेंट ले लो

संजू सैमसन को पूरी सीरीज के लिए टीम में जगह ना दिए जाने से क्रिकेट फैंस खासे नाराज हैं. सैमसन का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है और इसके बाद भी उन्हें सेलेक्टर्स ने ज्यादा मौके नहीं दिए हैं. हाल ही में आयरलैंड सीरीज में भी दूसरे टी20 में सैमसन ने कमाल की पारी खेली. ऐसे में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि सेल्कटर्स सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप टीम लायक काबिल नहीं समझते हैं.

No wonder Sanju Samson has so many fans, bcci has made the entire country his fan with their injustice.

Scored 77 in the only chance he got in comeback,still a 48 match failure rishabh pant is playing over him.

Scored 46 in the only odi he played,never got another odi. pic.twitter.com/ZTFK6SIhaI

— Anurag (@RightGaps) June 30, 2022