Sara Tendulkar-Sachin Tendulkar: सारा को मिल गया नया रोल, पापा सचिन तेंदुलकर ने खुद किया ऐलान

Sara Tendulkar-Sachin Tendulkar: दुनिया के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर संन्यास लेने के बाद भी लगातार सक्रिय रहते हैं. वह अलग-अलग तरह से लोगों के बीच बने हुए हैं. तेंदुलकर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और आसान भाषा में मैचों का रिव्यू लिखते रहते हैं. तेंदुलकर इसके अलावा समाजसेवा में भी पीछे नहीं हैं. वह गरीब लोगों के लिए काफी करते हैं और अब उनके नक्शेकदम पर उनकी बेटी सारा तेंदुलकर ने चलना शुरू कर दिया है.

लंदन में पढ़ने वाली सारा को बड़ी जिम्मेदारी

सचिन की बेटी सारा तेंदुलकर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है. यह उनके पिता ने ही सौंपी है. सारा को सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन का डायरेक्टर बनाया गया है. टेस्ट और वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रखने वाली 51 वर्षीय क्रिकेटर ने बुधवार (4 दिसंबर) को सारा की नियुक्ति की खबर की पुष्टि की. 12 अक्टूबर 1997 को जन्मी सारा ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से क्लिनिकल और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में मास्टर डिग्री हासिल की है.

सचिन ने क्या कहा?

सचिन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ''सारा तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन में निदेशक के रूप में शामिल हो गई हैं. उनके पास यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से क्लिनिकल और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में मास्टर डिग्री है. जैसे-जैसे वह खेल, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के माध्यम से भारत को सशक्त बनाने की इस यात्रा पर निकलती हैं, यह इस बात की याद दिलाता है कि वैश्विक शिक्षा कैसे पूर्ण चक्र में आ सकती है.''

I’m overjoyed to share that my daughter Sara Tendulkar has joined the @STF_India as Director.

She holds a Master’s degree in Clinical and Public Health Nutrition from University College London. As she embarks on this journey to empower India through sports, healthcare, and… pic.twitter.com/B78HvgbK62

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 4, 2024