Sarfaraz Khan: सरफराज खान भी करते हैं टोटके पर भरोसा? इस VIDEO में छिपा है राज!

Irani Trophy, Sarfaraz Khan Century : युवा क्रिकेटर सरफराज खान लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. मुंबई के 24 साल के इस बल्लेबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो जैसे रनों का अंबार लगा दिया है. वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पिछले 10 में से पांच पारियों में तीन शतक और दो अर्धशतक जमा चुके हैं. उन्होंने अब ईरानी ट्रॉफी में कमाल दिखाया और सौराष्ट्र के खिलाफ पहले दिन 125 रनों की पारी खेली.

सरफराज खान का धुआंधार शतक

शेष भारत (Rest of India) टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे सरफराज खान ने सौराष्ट्र के गेंदबाजों को खूब छकाया. यह मैच भले ही टेस्ट फॉर्मेट पर हो लेकिन सरफराज ने तो जैसे छोटे फॉर्मेट की तरह बल्ला चलाया. उन्होंने 126 गेंदों पर 19 चौके और दो छक्के जड़े. वह पहले दिन 125 रन बनाकर नाबाद लौटे. कप्तान हनुमा विहारी ने नाबाद 62 रन बनाए. टीम ने 49 ओवर में तीन विकेट खोकर 205 रन बना लिए और उसके पास 107 रन की बढ़त हो गई है. इससे पहले सौराष्ट्र की पारी 98 रन पर सिमट गई.

टोटके पर भरोसा?

ऐसा कहा जा रहा है कि सरफराज ने एक टोटके पर भरोसा करते हुए अपने नाम की स्पेलिंग में बदलाव किया है. हालांकि उनकी जर्सी देखकर यह सच भी लग रहा है. 97 नंबर की जर्सी पहनकर उतरे सरफराज ने अपने नाम में आर के बाद 'ए' अक्षर को दो बार लिखवाया है. सामान्य तौर पर अंग्रेजी भाषा में उनका नाम में एक 'ए' ही लिखा जाता है. इससे सरफराज के नाम में अक्षरों की संख्या भी बढ़ जाती है और कई बार ऐसे टोटके पहले भी दूसरे खिलाड़ियों ने आजमाए हैं.

