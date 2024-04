Video Watch: 'वह भयावह था...', ऋषभ पंत की दुर्घटना के बाद ऐसा था शाहरुख का रिएक्शन, SRK ने किया खुलासा

Shah Rukh Khan Rishabh Pant: बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइटराइडर्स आईपीएल 2024 में शानदार प्रदर्शन कर रही है. 29 अप्रैल को उनकी टीम का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हुआ. मैच के बीच में शाहरुख खान का एक वीडियो सामने आया. इसमें उन्होंने दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत के कार दुर्घटना की बात की. इस कारण पंत 15 महीने तक क्रिकेट के मैदान से बाहर रहे थे. दुर्घटना में पंत को कई चोटें आईं. अब वह फिट होकर आईपीएल में खेल रहे हैं.

शाहरुख खान ने क्या कहा?

पंत की कार दिसंबर 2022 में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी. उन्हें शुरुआती इलाज के बाद मुंबई ले जाया गया था. उसके बाद नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उन्होंने वापसी के लिए ट्रेनिंग की. अब वह आईपीएल में दिल्ली की कप्तानी कर रहे हैं. शाहरुख खान ने दुर्घटना पर कहा, ''वह भयावह था. मैंने वह वीडियो (उनकी कार का) देखा था. हमें तब नहीं पता था कि उस दुर्घटना का परिणाम क्या था इसलिए आपको सबसे बुरी भावनाएं आती हैं.''

'एक खिलाड़ी का घायल होना काफी बुरा है'

शाहरुख ने आगे कहा, ''मेरे लिए ये लड़के ऐसे ही हैं जैसे मेरे अपने बेटे हैं. मेरी टीम में भी युवा खिलाड़ी हैं. मुझे उम्मीद थी कि वह बुरी तरह घायल नहीं होंगे. एक खिलाड़ी का घायल होना काफी बुरा है. मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं. उनका घुटना जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा. जब मैं पिछले मैच में उनसे मिला था तो मैं उनसे कह रहा था कि उठो मत, दर्द हो रहा होगा. मैं उन्हें गले लगा रहा था और पूछ रहा था कि क्या आप ठीक हो? दुर्घटना के बाद इससे पहले मैंने उन्हें नहीं देखा था. मैं वास्तव में खुश हूं कि वह वापस आ गए हैं औ अच्छा खेल रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि वह अच्छा खेलते रहेंगे.''

