T20 World Cup: Team India के 'सबसे बड़े दुश्मन' का यूं उड़ रहा मजाक, मौज ले रहे हैं ट्विटर वाले

नई दिल्ली: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में टीम इंडिया (Team India) सुपर 12 (Super 12) के अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) के हाथों 10 विकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा.

शाहीन बने थे टीम इंडिया के 'दुश्मन'

इस मैच में टीम इंडिया (Team India) के सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए पाकिस्तान (Pakistan) के यंग पेस बॉलर शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) जिन्होंने अपने 4 ओवर के स्पैल में 7.75 की इकॉनमी रेट से 31 रन देकर 3 विकेट हासिल किए.



भारतीय टॉप ऑर्डर पर हमला

शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) भारतीय टॉप ऑर्डर के लिए काल बन गए. उन्होंने रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाया. शाहीन को इस शानदार खेल की बदौलत प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला. न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने एक विकेट हासिल किया था.

चेहरे की वजह से ट्रोल हुए शाहीन

इस बीच शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) एक अलग वजह से चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर उनके चेहरे की बनावट को लेकर लगातार ट्रोल किया जा रहा है. कई लोगों का मानना है कि शाहीन की शक्ल गद्देदार कुर्सी से मिलती जुलती है. कुछ फैंस का मानना है कि उनका एक्सप्रेशन शरारत भरा है. आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ ट्वीट्स पर.

This sofa looks more Shaheen Afridi than Shaheen Afridi himself. #IndvsPak pic.twitter.com/YBbvtXNPRY — Juliet (@Nishidhoni) October 24, 2021

Shaheen Afridi thinking to make 7th Floor at serena hotel #PakvsAfg pic.twitter.com/JFEelPDErb — mahanoortweets (@mahanoortweets1) October 29, 2021

Shaheen Afridi always look like he knows something about you pic.twitter.com/tIvse5Sz1m — X (@nxyxm) October 27, 2021

I knew the Shaheen Afridi meme reminded me of someone pic.twitter.com/rvPzNVSfFZ — (@pakidillastani) October 29, 2021

Shaheen Afridi looks like that notorious kid from the school bus who cracks adult jokes. pic.twitter.com/FXFZY8Ysq0 — anmol (@anmo7singh) October 29, 2021

Female version of Shaheen Afridi pic.twitter.com/yLPWLfDYnv — watanpal Abid (@javidabidkhan) October 29, 2021

Shaheen Afridi looks like a dude at the chemist’s shop who has just sold you condoms pic.twitter.com/xzjoprHBWe — Confusedicius (@Erroristotle) October 29, 2021

Shaheen Afridi Look Like He Really Know Some Secrets About You - pic.twitter.com/iJPI0JNcGx — Rohit Vertex Goswami (@rohit_vertex) October 29, 2021

Shaheen Afridi reading all the memes that have been made on him pic.twitter.com/ncdIA4b91s — Ashan not Ahsan (@_simpli_shani) October 29, 2021