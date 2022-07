Shahid Afridi: भारत पर नरम पड़े शाहिद अफरीदी, कहा-पाकिस्तान नहीं इस वजह से टीम इंडिया जीतेगी टी20 वर्ल्ड कप

Shahid Afridi: भारतीय टीम ने इंग्लैंड को धमाकेदार अंदाज में हराकर इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज जीत ली है. इस मैच में भारत के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल दिखाया. भारत ने दोनों टी20 मैचों में इंग्लैंड टीम को ऑलआउट किया. ये भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर ही संभव हुआ. सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने भारत के लिए बड़ी भविष्यवाणी की है. वह टीम इंडिया के खिलाफ नरम दिखे.

अफरीदी ने कही ये बात

भारतीय टीम के इंग्लैंड (England) के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद शाहिद अफरीदी ने कहा कि भारत ने बेहतरीन क्रिकेट खेली है और सीरीज जीतने का हकदार है. वास्तव में प्रभावशाली गेंदबाजी प्रदर्शन, वे निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप के लिए पसंदीदा में से एक होंगे.' भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. 2-2 विकेट जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल ने चटकाए. भारत को पिछले टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी.

India have played outstanding cricket and deserve to win the series. Really impressive bowling performance, they'll surely be one of the favourites for the T20 World Cup in Australia https://t.co/5vqgnBYfIX

