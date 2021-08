Shahid Afridi हुए Taliban के दीवाने, खूब की तरीफ; फैंस ने जमकर लगा दी क्लास

नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने साल 2017 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन वो हमेशा सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं. अफरीदी के बयान कई बार इतने तीखे होते हैं कि ये उनके लिए ही मुसीबत बन जाते हैं.

अफरीदी का 'तालिबान प्रेम'

शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) के दिल में तालिबान (Taliban) के प्रति प्रेम जाग गया है, उन्होंने सरेआम इस संगठन की तारीफ की है. उनका दावा है कि अफगानिस्तान (Afghanistan) में महिलाओं को मनचाहा काम करने की इजाजत होगी और क्रिकेट को भी फायदा होगा.

'तालिबान ने दी महिलाओं को आजादी'

शाहिद अफरीदी ने मीडिया से कहा, 'तालिबान बड़े ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हुए हैं, ये चीजें हमें पहले नजर नहीं आई, मसला यही है, अब चीजें बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है. लेडीज को काम करने की इजाजत, पॉलिटिक्स और बाकी जॉब्स की तरफ इजाजत. वो क्रिटिक्स को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं. मुझे लगता है कि वो क्रिकेट को काफी ज्यादा पसंद करते हैं.'

❝Taliban have come with a very positive mind. They're allowing ladies to work. And I believe Taliban like cricket a lot❞ Shahid Afridi. He should be Taliban's next PM. pic.twitter.com/OTV8zDw1yu — Naila Inayat (@nailainayat) August 30, 2021

फैंस ने निकाली भड़ास

शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) के इस बयान पर बवाल मच गया है, भारत के साथ-साथ पाकिस्तान (Pakistan) के लोग भी इस पूर्व ऑलराउंडर की जमकर क्लास लगाई है. एक यूजर्स ने तो अफरीदी को तालिबान (Taliban) का प्रधानमंत्री बनाने की सलाह दे डाली.

I know 2 cricketers in India who would love to take part in TPL - Taliban Premier League and that too as a “charity” for this positive minded Afridi. https://t.co/ZORxjj3xPm — Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) August 31, 2021

Wow Mr Afridi .. Taliban ‘allowing ‘ women to work What an achievement this century https://t.co/MZUpAyJJHN — Naveen Kapoor (@IamNaveenKapoor) August 31, 2021

So we will have Taliban cricket team soon ! Shahid Afridi says Taliban have come with very positive mind .. they will allow women to work and join politics and they like cricket too pic.twitter.com/Rt492aIML9 — exsecular (@ExSecular) August 30, 2021

Afridi believes women are free to attend offices and become politicians under Taliban rule. pic.twitter.com/GNeTLzRh8f — Pakistan Untold (@pakistan_untold) August 30, 2021

So we will have Taliban cricket team soon ! Shahid Afridi says Taliban have come with very positive mind .. they will allow women to work and join politics and they like cricket too #shahidafridi @SAfridiOfficial pic.twitter.com/qQ5aWisMC7 — Abdul Manaf Sukhera (@ManafSukhera) August 31, 2021

शाहिद का इंटरनेशनल करियर

शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) के लिए 398 वनडे, 99 टी-20 और 27 टेस्ट मैच खेले हैं. वो एक विस्फोटक बल्लेबाज और एक काबिल गेंदबाज के तौर पर काफी पॉपुलर रहे हैं.

