Shane Warne Ad: शेन वॉर्न की मौत के बाद बनाया गया ये कैसा विज्ञापन? देखकर गुस्से से लाल हुए फैंस

Shane Warne Ad: दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न का विज्ञापन दिखाने से फैंस काफी नाराज दिखे, जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त की. वॉर्न का इस साल 4 मार्च को थाईलैंड में निधन हो गया था. उनके फैंस इस तथ्य से नाखुश हैं कि उनके निधन के लगभग चार महीने बाद भी उनके विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं.

मिरर डॉट को डॉट यूके की एक रिपोर्ट में शनिवार को कहा गया कि हेडिंग्ले टेस्ट के दौरान वार्न की विशेषता वाले विज्ञापन का इस्तेमाल जारी है. रिपोर्ट में कहा गया है, 'एडवांस हेयर स्टूडियो के एक विज्ञापन में वॉर्न को दिखाया जा रहा है. हालांकि, उनकी मृत्यु हो गई है. ऑस्ट्रेलियाई आइकन ने कंपनी के साथ अपने जुड़ाव को कभी नहीं छिपाया था, लेकिन टीवी मालिकों को दर्शकों द्वारा उनके स्पष्ट होने के लिए फटकार लगाई गई है.'

कई प्रशंसकों ने कथित तौर पर विज्ञापन पर गुस्सा व्यक्त किया है, यह सवाल करते हुए कि क्या टेस्ट मैच के दौरान इसे दिखाना उचित था. रिपोर्ट में एक फैन के ट्वीट के हवाले से कहा गया है, 'क्या आपको सच में लगता है कि टेस्ट मैच के दौरान ऐसे विज्ञापन दिखाना उचित है जिसमें दिवंगत शेन वॉर्न शामिल हों.'

@SkyCricket do you really think it’s appropriate showing adverts during the test match which feature the late Shane Warne? Bit distasteful in my eyes… pic.twitter.com/WImGvgRG5I

— Colin Woods (@Colin__Woods) June 24, 2022