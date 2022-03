नई दिल्ली: क्रिकेट के सबसे महान गेंदबाज शेन वॉर्न का कुछ ही समय पहले हार्ट अटैक आने की वजह से निधन हो गया था. वॉर्न अभी सिर्फ 52 ही साल के थे. इस दिग्गज खिलाड़ी को आज यानी कि रविवार को मेलबर्न में अंतिम विदाई दी गई. वॉर्न के फ्यूनरल में दुनियाभर के क्रिकेट खिलाड़ी और लोग शामिल हुए. जिसमें कई खिलाड़ियों को तो साफ-साफ रोते हुए देखा गया. वॉर्न के फ्यूनरल से कुछ आखिरी तस्वीरें भी सामने आई हैं.

वॉर्न को दिग्गजों ने दी अंतिम विदाई

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन, ऑस्ट्रेलियाई सितारे ग्लेन मैकग्राथ, मर्व ह्यूजेस, इयान हीली और मार्क वॉ समेत लगभग 80 क्रिकेट सितारे शेन वॉर्न के एक निजी कार्यक्रम में क्रिकेट के महान खिलाड़ी को विदाई देने के लिए शामिल हुए थे, जिनका इस महीने की शुरुआत में थाईलैंड में निधन हो गया था. 52 वर्षीय वॉर्न थाईलैंड के कोह समुई द्वीप पर छुट्टियां मना रहे थे, जब उनकी संदिग्ध रूप से दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई. उनके पार्थिव शरीर को चार्टर्ड फ्लाइट से वापस ऑस्ट्रेलिया लाया गया.

V

Emotional scenes as Shane Warne's three children kiss his coffin and break down in tears at the cricket great's funeral procession - as guests raise their glasses to 'Warnie' and salute an icon

https://t.co/CsDAk9tOuc pic.twitter.com/8AfXgKvIcL — Επικαιρότητα - V - News (@triantafyllidi2) March 20, 2022

The funeral was a private affair held in Melbourne that ended with a heartbreaking lap of honour.#ShaneWarne #Australia #CricketTwitter pic.twitter.com/nXyeXdlJLZ — Sky Exchange (@exchange_sky) March 20, 2022

Shane Warne the "King of Spin" was farewelled at Moorabbin today.

Warne, along with his family, completed a lap of honour around the ground as a final send off.https://t.co/DYKlM0NC2Vpic.twitter.com/Rfgdo1PxjX —(@LuckyMontone) March 20, 2022

दुनियाभर के दिग्गज हुए शामिल

रविवार को यहां एक छोटे से निजी अंतिम संस्कार में वॉर्न को विदाई देने वालों में टीम के कई पूर्व साथी और अंतर्राष्ट्रीय सितारे भी शामिल थे. जबकि वॉर्न को इस महीने के अंत में अपने प्रिय मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में एक पूर्ण सार्वजनिक श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनके लगभग 80 सबसे करीबी और प्यारे दोस्त और परिवार रविवार को मेलबर्न में उनको विदाई देने के लिए आए थे. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तानों के एक समूह ने भी एलन बॉर्डर, मार्क टेलर और माइकल क्लार्क के साथ वार्न के विदाई क्रार्यकम में भाग लिया, जिन्होंने विक्टोरियन, आईसीसी की रिपोर्ट का सम्मान किया.

एमसीसी में दी जाएगी श्रद्धांजलि

30 मार्च को वार्न के एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में एमसीजी में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, एक ऐसा स्थान जहां वार्न ने अपने 15 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में कई शानदार प्रदर्शन दिया. वार्न ने 2006 में बॉक्सिंग डे पर मैदान पर अपना 700वां टेस्ट विकेट भी लिया, जब उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस को आउट किया और प्रतिष्ठित स्थल पर 56 टेस्ट विकेट के साथ अपना करियर समाप्त किया था.