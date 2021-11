Shardul Thakur ने गर्लफ्रेंड Mittali Parulkar से की सगाई, वीडियो वायरल होने पर फैंस ने यूं दी मुबारकबाद

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के धाकड़ ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने 29 नवंबर को एक निजी समारोह में अपनी गर्लफ्रेंड मित्ताली पारुलकर (Mittali Parulkar) से सगाई कर ली. शार्दुल को मौजूदा भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के दौरान आराम दिया गया है, इसलिए वो कानपुर टेस्ट नहीं खेल रहे हैं.

शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) में टीम इंडिया (Team India) का अहम हिस्सा थे. ऐसे कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि आईसीसी टूर्नामेंट के बाद सगाई कर सकते हैं.



मुंबई (Mumbai) के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (Bandra Kurla Complex) में शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) और मित्ताली पारुलकर (Mittali Parulkar) की इंगेजमेंट सेरेमनी (Engagement Ceremony) आयोजित की गई.

कब होगी शार्दुल-मित्ताली की शादी?

इस सगाई समारोह में परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त मौजूद थे, हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि कोई भारतीय क्रिकेटर इस प्रोग्राम में शरीक हुआ था या नहीं. उम्मीद है कि वो अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के बाद शादी कर सकते हैं.

शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) और मित्ताली पारुलकर (Mittali Parulkar) की इंगेजमेंट (Engagement) को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस ने अपना रिएक्शंस सोशल मीडिया के जरिए दिया. ट्विटर पर लोगों ने इस कपल को शानदार अंदाज में मुबारकबाद दी है.

Perfect example of how #Lord #Shardulthakur making use of his terrific form to great effect. People / youngsters especially must learn from the Lord. https://t.co/P0lS1pbRd1

