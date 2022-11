Rishabh Pant: ऋषभ पंत की फॉर्म पर कांग्रेस के इस बड़े नेता ने उठाए सवाल, बोले- उन्हें तो ब्रेक दे देना चाहिए

Shashi Tharoor on Rishabh Pant: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में फ्लॉप साबित हुए. उन्होंने सीरीज के तीसरे वनडे में महज 10 रन बनाए जिसके लिए 16 गेंद खेलीं. वहीं, संजू सैमसन को सीरीज में केवल एक ही मैच में मौका दिया गया जिसके चलते सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने काफी-कुछ लिखा. इस बीच कांग्रेस के बड़े नेता और सांसद शशि थरूर ने पंत की आलोचना की. उन्होंने साथ ही सैमसन का सपोर्ट करते हुए कहा कि उन्हें लगातार मौके ना देना गलत है. सैमसन केरल से आते हैं और थरूर उसी राज्य की तिरुवनंतपुरम सीट से लोकसभा सांसद हैं.

पंत ने सीरीज में केवल 25 रन बनाए

सीरीज में उप-कप्तानी संभाल रहे पंत ने 3 मैचों में केवल 25 रन बनाए. वह पहले मैच में 15 रन बना सके जबकि दूसरा वनडे बारिश के कारण रद्द हो गया और उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला. क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे मैच में उनके बल्ले से महज 10 रन निकले. उन्होंने 16 गेंदों का सामना किया और 2 चौके जड़े.

थरूर ने की आलोचना

लोकसभा सांसद शशि थरूर ने बुधवार को लिखा, 'ऋषभ पंत एक बार फिर फ्लॉप, जिन्हें स्पष्ट रूप से सफेद गेंद वाले क्रिकेट (सीमित ओवर) से ब्रेक की जरूरत है. संजू सैमसन को एक और मौका नहीं दिया गया. अब उन्हें आईपीएल का इंतजार करना होगा, यह दिखाने के लिए कि वह भारत में सबसे अच्छे ऑर्डर-बल्लेबाजों में से एक हैं.'

One more failure for Pant, who clearly needs a break from white-ball cricket. One more opportunity denied to @IamSanjuSamson who now has to wait for the @IPL to show that he’s one of the best too-order bats in India. #IndvsNZ https://t.co/RpJKkDdp5n

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 30, 2022