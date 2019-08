शोएब अख्तर भी टेस्ट में जर्सी नंबर के खिलाफ, कहा- ICC इस फैसले को बदले

इस्लामाबाद: आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में खिलाड़ियों की जर्सी पर उनके नाम और नंबर लिखवाने का नया चलन शुरू हुआ है, जिसकी आलोचना ऑस्ट्रेलिया के दो दिग्गज ब्रैट ली और एडम गिलक्रिस्ट कर चुके हैं. अब इस फेहरिस्त में पाकिस्तान के शोएब अख्तर का नाम भी जुड़ चुका है. अख्तर ने कहा है कि टेस्ट में सफेद जर्सी के पीछे नाम और नंबर लिखा देख खराब लगता है. इस पूर्व गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से इस फैसले को बदलने को कहा है.

इस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज खेल रही हैं जो टेस्ट चैम्पियनशिप के अंतर्गत आती हैं. इस सीरीज में दोनों टीमों के खिलाड़ियों की जर्सी के पीछे नाम और नंबर लिखे हुए हैं.

आईसीसी ने सफेद जर्सी के पीछे नाम और नंबर का नियम इसलिए लागू किया ताकि प्रशंसक खिलाड़ियों के साथ जुड़ सकें.

शोएब ने ट्वीट किया, "सफेद किट पर खिलाड़ियों का नाम और नंबर लिखा जाना बेहद खराब लग रहा है. यह खेल को उस पारंपरिक भावना से बाहर निकालना है जिसके साथ अभी तक इसे खेला जाता था. इस फैसले को बदलना चाहिए."

Player's name & number on the white Test Match kit looks awful. Should not be there. Takes away from the traditional spirit in which the game is played. This decision should be reversed. #TestCricket #Tradition

ली ने भी इसकी आलोचना की थी और ट्विटर पर लिखा था, "टेस्ट टीशर्ट के पीछे नाम और नंबर लिखे जाने के मैं पूरी तरह से खिलाफ हूं. आईसीसी आपने जो बदलाव किए हैं मैं उनको पसंद करता हूं लेकिन इस बार आपने यह गलत किया."

For what it’s worth I’m strongly against the players numbers & names appearing on the back of test cricket shirts!

I think it looks ridiculous. @ICC I love the changes you’ve made to cricket in general, but on this occasion you’ve got it wrong. #tradition #cleanskin #nonames

— Brett Lee (@BrettLee_58) August 2, 2019