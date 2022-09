Shoaib Akhtar: विराट कोहली के शतक लगाते ही शोएब अख्तर ने दिया ये रिएक्शन, तारीफ में कही बड़ी बात

Shoaib Akhtar On Virat Kohli: भारत ने अपने आखिरी एशिया कप में मैच में अफगानिस्तान (Afghanistan) को हरा दिया. इस मैच में सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने तूफानी शतक लगाया. इसके बाद उनकी आलोचना करने वालों के भी सुर बदल गए. विराट कोहली (Virat Kohli) के शतक लगाते ही शोएब अख्तर ने उनकी तारीफ में बड़ी बात कही है.

शोएब अख्तर ने कही ये बात

शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने अपने ट्वीट करते हुए लिखा, 'जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था वह अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में हो गया. विराट कोहली ने आखिरकार फॉर्म में वापसी कर ली. वो क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने अपना 71वां शतक बनाया है. जल्दी ही वह 100वां शतक भी बनाएंगे.'

He is finally back. @imVkohli is one of the greats. L

September 8, 2022