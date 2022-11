Shoaib Malik: लाइव शो में अचानक रो पड़े PAK क्रिकेटर शोएब मलिक, सामने आई ये चौंकाने वाली वजह; Video

Shoaib Malik Emotional: पाकिस्तान के बल्लेबाज शोएब मलिक इन दिनों भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ अपने तलाक को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में यह खबर आई कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ने आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार शोएब मलिक का नाम मॉडल आयशा उमर के साथ जुड़ने के बाद से ही सानिया मिर्जा के साथ उनके रिश्ते में दरार पैदा हो गई. खबर आई कि शोएब मलिक और आयशा उमर एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.

लाइव शो में अचानक रो पड़े PAK क्रिकेटर शोएब मलिक

शोएब मलिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह लाइव टीवी पर रोते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, एक पाकिस्तानी चैनल पर शोएब मलिक से 2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के खिलाफ हार और 2009 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने से जुड़ा सवाल किया गया, तो वह भावुक होकर रोने लगे थे.

Shoaib Malik got emotional and had a tear in his eye, recalling Pakistan's 2009 #T20WorldCup title win. This is what it means to the players pic.twitter.com/GuqwaESLcj

— Farid Khan (@_FaridKhan) November 12, 2022