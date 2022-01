इस महान क्रिकेटर ने एक ही दिन में लगाई ट्रिपल सेंचुरी, कोई नहीं दोहरा पाया इतिहास

नई दिल्ली: टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक (Triple Century) लगाना अपने आप में एक अहम मुकाम है जो भारत के स्टार प्लेयर्स सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendular), राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) और सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने भी हासिल नहीं किया है.

300 का आंकड़ा छूना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता, उसके लिए टैलेंट के साथ-साथ अच्छी किस्मत की भी जरूरत होती है. आमतौर पर ट्रिपल सेंचुरी (Triple Century) लगाने के लिए कम से कम टेस्ट मैच के तकरीबन 2 दिनों तक बैटिंग करनी पड़ती है.

यह भी पढ़ें- टेस्ट क्रिकेट के वो 5 स्टार खिलाड़ी जो कभी नहीं हुए नर्वस नाइंटीज के शिकार

आज हम आपको टेस्ट इतिहास के उस महानत बल्लेबाज की याद दिला रहे हैं जिसने एक दिन में तिहरा शतक (Triple Century) लगाने का नायाब करिश्मा किया है. 'जेंटलमैन गेम' को पसंद करने वाला हर शख्स उस प्लेयर से वाकिफ है.

टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे पहली ट्रिपल सेंचुरी (Triple Century) इंग्लैंड (England) के बल्लेबाज एंडी संधम (Andy Sandham) ने लगाई थी, उन्होंने वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ 1930 में 325 रन की धमाकेदार पारी खेली थी. लेकिन एक ही दिन में तिहरा शतक लगाने का कमाल ऑस्ट्रेलिया (Australia) के सर डॉन ब्रैडमैन (Sir Don Bradman) ने किया था.





सर डॉन ब्रैडमैन (फोटो-ICC)

सर डॉन ब्रैडमैन (Sir Don Bradman) ने इंग्लैंड (England) के खिलाफ साल 1930 में टेस्ट मैच के एक ही दिन में 309 रन की धमाकेदार पारी खेलकर इतिहास रच दिया था. उन्हें मैच के पहले दिन 11वें बॉल के बाद बैटिंग का मौका मिला जब ऑस्ट्रेलिया (Australia) के ओपनर आर्की जैक्सन (Archie Jackson) महज एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

On July 11th 1930 Don Bradman played one of Test cricket's remarkable innings, scoring 309* on the first day of the 3rd Test at Headingley. Walking out to face the 11th ball of the day, he was 105 at lunch, 220 at tea, and only gave one chance. Here he smiles on reaching his 300 pic.twitter.com/TaLBwAae9H

— Historic Cricket Pictures (@PictureSporting) July 11, 2020